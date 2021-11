Agrigento capitale italiana della cultura? Il sindaco presenterà la candidatura per la seconda volta

Agrigento ci riprova per la seconda volta per conquistare il titolo di “Capitale italiana della cultura 2025”.

La candidatura - come si legge oggi sul Giornale di Sicilia - sarà presentata a breve dal sindaco Francesco Miccichè. A farlo sapere è stato proprio il primo cittadino a margine di un evento che si svolto recentemente al Polo universitario.

Non è stato un caso, dato che la nuova candidatura sarà resa possibile proprio grazie ad una stretta collaborazione con il Consorzio universitario presieduto da Nenè Mangiacavallo.

La città dei templi aveva sfiorato il successo per quanto riguarda il titolo per l’anno 2020, quando il sindaco era Calogero Firetto. Un percorso che arrivò quasi a compimento dato che Agrigento approdò in finale insieme ad altre 9 città.

Ma a vincere fu Parma e per gli agrigentini fu una delusione.

A sostenere la città dei templi erano stati diversi testimonial tra cui Andrea Camilleri e Michele Placido.