Giovani tenori e soprani al "Pirandello", premiata anche una giovane originaria dell'Ucraina

Cina, Spagna, Corea, Polonia, Giappone, Ucraina, Georgia, Italia sono state le nazioni di origine degli artisti che hanno partecipato alla prima edizione del concorso internazionale per cantanti lirici "Gino Marinuzzi" che si è svolto al teatro Pirandello di Agrigento. Sul palco anche l'artista ucraina Yulia Merkudinova che ha speso parole di conforto per il suo popolo. Ad aggiudicarsi la kermesse è stata la giovane di Termini Imerese Chiara Fiorani che ha vinto una borsa di studio da tre mila euro.

Ad essere premiata - alla finale del teatro Pirandello di Agrigento - anche una giovane originaria dell'Ucraina, che vive a Ferrara, Yulia Merkudinova Restivo. Il soprano- scelta ex equo con la collega sarda Claudia Urru, per il ruolo d’Opera di Violetta de “La Traviata” di G.Verdi - ha detto che utilizzerà parte dei proventi del suo lavoro per “aiutare il mio Paese e i miei cari”.