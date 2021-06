Carabinieri, visita del generale di Corpo d'armata alla Compagnia di Canicattì

Il comandante interregionale ha manifestato il proprio apprezzamento per il lavoro dei militari

Il generale di Corpo d'armata Gianfranco Cavallo, comandante interregionale carabinieri "Culqualber", ha visitato la Compagnia di Canicattì.

L'ufficiale è arrivato nella caserma di via Tenente Di Dino, dove c’era ad attenderlo il capitano Luigi Pacifico, comandante della Compagnia di Canicattì. Quello di ieri è il primo reparto dell’Arma visitato in provincia di Agrigento dal generale che ha assunto nel gennaio scorso il comando interregionale con sede a Messina e competenza su Sicilia e Calabria.

Il comandante ha incontrato i militari del Nor e delle stazioni dipendenti dalla Compagnia, "manifestando il proprio apprezzamento - si legge in una nota dell'Arma - per lo spirito di abnegazione con il quale svolgono il loro quotidiano servizio a favore della comunità".

Dopo la visita alla Compagnia, il generale Cavallo ha raggiunto Racalmuto, dove, alla Fondazione Leonardo Sciascia, ha partecipato all'inaugurazione della mostra fotografica "Il Giorno della Civetta - Il set, il fuori set e i ritratti di Enrico Appetito", intervenendo sulla figura del carabiniere, protagonista nel celebre romanzo.