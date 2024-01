AgrigentoNotizie sbarca su Whatsapp: le news principali della giornata su un canale dedicato

Nuovo passo verso il futuro per l’informazione e per i social. Infatti come successo con Instagram, su Whatsapp nascono i “canali” delle chat di comunicazione unidirezionali in cui solo l’amministratore può inviare i messaggi.

Creator, artisti, società, enti, aziende, giornali, in Italia fra i primi ad aprire i propri canali Whatsapp sono stati la Città di Roma (che in vista del Giubileo 2025 darà costanti aggiornamenti ai cittadini), l’Agenzia delle Entrate, e anche AgrigentoNotizie dove gli utenti tramite una newsletter potranno restare informati sulle notizie riguardanti Agrigento e tutto il territorio provinciale.

La nuova funzione non è consentita a tutti ma soltanto a soggetti selezionati. Il servizio garantisce la privacy non è possibile vedere l’identità di chi entra nei vari canali. L’utente potrà visualizzare la lista dei canali disponibili tramite un’apposita funzionalità di ricerca, e potrà gestire la propria adesione con la massima semplicità, non potrà rispondere ai messaggi dell’amministratore ma potrà dare un feedback tramite le reazioni.