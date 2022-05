Cyberbullismo e uso dei social network: la polizia incontra gli studenti

Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, uso consapevole dei mezzi di comunicazione e rischi derivanti da internet e dall'uso indiscriminato dei social network. E' su questi argomenti che la polizia - incontrando gli studenti dell’istituto comprensivo “San Giovanni Bosco”, plesso “Mazzini”, di Campobello di Licata - si è concentrata.

L’incontro, promosso dalla polizia in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, si inserisce nel più ampio progetto di educazione alla legalità attraverso la diffusione della cultura dei valori civili quali rispetto delle regole, solidarietà e inclusione. Il "faccia a faccia" con gli studenti è stato voluto dal dirigente scolastico Alessia Guccione e dal referente di istituto per il bullismo Antonella Tabbì. Con i ragazzi hanno dialogato il dirigente del commissariato di Licata, il vice questore Cesare Castelli, e gli agenti della sezione polizia Postale di Agrigento. Presente anche la psicologa Maria Alario, vice presidente dell’associazione italiana per la prevenzione del cyberbullismo e del sexting, nonché il sindaco di Campobello di Licata Giovanni Picone.

Sono in calendario nelle prossime settimane - hanno reso noto dalla Questura - ulteriori incontri presso altri istituti scolastici di Licata nel corso dei quali la polizia fornirà agli studenti altri spunti di riflessione per favorire un percorso virtuoso di crescita sui valori della legalità e della responsabilità, nell’ambito della filosofia di prossimità e di vicinanza alla società civile ed al mondo scolastico.