Giardinetti del Campo sportivo: arriva l'adozione da parte di privati

La loro manutenzione, durante la precedente Amministrazione, aveva provocato polemiche, sopralluoghi della Polizia municipale e anche l'annuncio di possibili denunce e strascichi politici e non. Adesso però per la gestione delle aiuole comunali del Campo Sportivo si aprono le porte del "Protagonismo civico".

Il Comune ha infatti assegnato ad un privato la gestione delle aree: sarà suo compito (e a sue spese) garantirne il decoro. "Da tre anni ci occupiamo noi della manutenzione - dicono dall'associazione Mani Libere -. Con questo atto, le due villette oggetto nel tempo di nostre attività di protagonismo civico diverranno il vero fiore all’occhiello della zona portando a compimento il progetto di riqualificazione che noi come associazione avevamo iniziato, di questo ringraziamo la nuova amministrazione con in testa il sindaco Franco Micciché il suo assessore Giovanni Vaccaro, il dirigente del settore e la ditta MK Gioielli che ha sempre sponsorizzato i nostri interventi accogliendo con piacere sin da subito la nostra richiesta di adottare in via definitiva quegli spazi comunali".

L'area sarà oggetto di interventi di restyling e manutenzione.