Opere inedite di Camilleri trovate per caso in cantina dalle figlie: "Un tesoro"

Le figlie di Andrea Camilleri, Andreina e Mariolina, hanno ritrovato in garage e in cantina materiale inedito del padre, faldoni di materiale originale, foto di scena e tanto altro che confluirà nel "Fondo Camilleri" in costruzione, disegnato dall'architetto Simone di Benedetto.

"Papà - hanno raccontato in esclusiva a RaiNews24 - ci aveva chiesto di recuperare il suo materiale, ma la cosa che ci ha dato grande gioia è stato trovare tanti documenti, tanti scritti e di riuscire a raccontarglielo perché lui era ancora in vita quando abbiamo cominciato a trovare veramente un tesoro".

Un tesoro che in questi due anni si è arricchito ulteriormente di materiali inediti che le figlie stanno raccogliendo e catalogando per il Fondo Camilleri che aprirà la primavera prossima per studiosi, appassionati e per le scuole.