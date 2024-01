Santi moderni, attuali, regionali e Solennità: tutto nel nuovo calendario 2024 dell’associazione “Amici del giudice Livatino”

Un calendario 2024 tascabile diverso dal solito, innovativo per certi versi, realizzato dall’associazione “Amici del giudice Rosario Angelo Livatino”. Unico nel suo genere perché inserisce nei 366 giorni del 2024, assieme alle feste e memorie obbligatorie, anche solennità di figure contemporanee elevate agli onori degli altari dagli ultimi pontefici così come Santi e beati molto vicini ai giovani.

“Il calendario da tasca che la nostra associazione ha pensato di realizzare anche per quest’anno appena iniziato – spiega il presidente Giuseppe Palilla - muove le mosse da un’attività di ricerca durata alcuni mesi del nostro socio Enzo Gallo che ha voluto farcene dono inserendo anche le solennità del nostro Rosario Livatino, di don Pino Puglisi, del giovane Carlo Acutis ma anche dei pontefici sino ai patroni delle città capoluogo e sedi vescovili di Sicilia. Un lavoro che gli abbiamo proposto di ripetere ogni anno, attualizzandolo. Ormai siamo alla terza edizione”.

Come negli anni passati l’associazione intitolata al beato Livatino anche quest’anno ha fatto stampare i prime 1.000 calendari da tasca che ha già iniziato a distribuire in maniera assolutamente gratuita a soci, concittadini, fedeli, associazioni laicali, clero e alle varie istituzioni territoriali ed extra territoriali. “Il nuovo calendario – aggiunge Palilla - dovrebbe avere una tiratura superiore a quella degli anni precedenti visto che siamo ad inizio anno”.

“E’ stato un lavoro davvero molto interessante ed impegnativo quello svolto per realizzare questo calendario personalizzato e dedicato al beato Livatino – dice Enzo Gallo - sia per l’attività di ricerca, sia per la necessità di non tradire il calendario liturgico della Conferenza Episcopale Italiana e di quella Siciliana. Lavoro di ricerca anche attraverso il sito della Congregazione per le cause dei Santi ed il Martirologio romano. E’ stato molto affascinante perché mi ha consentito di scrutare un mondo ricco di Vvlori e di esempi che sconosciamo. In buona fede ma sbagliando”.