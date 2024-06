Vacanza lampedusana per Leonardo Bonucci, ad accoglierlo il capo dell'Inter club

Vacanza a Lampedusa per Leonardo Bonucci. L'ex difensore centrale della nazionale e di club prestigiosi come Juventus e Milan in Italia, Fenerbache e Union Berlino di recente è sbarcato ieri sulla più grande delle isole Pelagie. Trascorrerà alcuni giorni di relax in un noto resort, tra passeggiate nei luoghi più suggestivi e caratteristici dell'isola e tuffi nello splendido mare africano, da una barca di servizio alla struttura in cui soggiornerà fino a sabato prossimo.

Particolare curioso: ad accogliere tra i primi il noto calciatore italiano è stato Salvatore Belviso, presidente dell'Inter club più Sud d'Italia, all'insegna della massima cordialità e dei sorrisi. Quando c'è aria di vacanza e tolte le divise da gioco, le antipatie sportive e le sane rivalità agonistiche si azzerano. Sotto al sole caliente di Lampedusa poi è ancora più facile e bello conoscere anche il lato umano delle persone.

La presenze di Bonucci ovviamente non è passata inosservata tra i tanti appassionati di calcio che si trovano in questo periodo nelle isole Pelagie, chiamando il calciatore a un "extra" bagno di entusiasmo per firmare autografi, soprattutto ai tifosi juventini che ancora lo ricordano con affetto. Bocca cucita sul suo futuro tecnico, alla luce delle esperienze negli ultimi anni rispettivamente in Turchia con il Fenerbache e, prima ancora, in Germania con l'Union Berlino.