Per tre settimane via ad un centro estivo per bambini a Calamonaci

Partirà il via lunedì 24 agosto il centro estivo per bambini a Calamonaci, che per tre settimane vedrà come protagonisti i bambini dai 3 ai 6 anni. L'iniziativa sarà organizzata con fondi statali.

“L’allegria dei bambini è sempre contagiosa – dice il sindaco Pellegrino Spinelli- e mai come adesso era necessario occuparsi di loro”.

Le attività si svolgeranno presso i locali del centro sociale che saranno sanificati secondo le normative vigenti. Anche gli operatori sono stati tutti sottoposti a test per escludere il contagio da Covid.

“Mi sono occupata personalmente dell’aspetto della sicurezza sanitaria –dice l’assessore Giulia Vaccaro- un aspetto che in questo periodo non deve assolutamente essere tralasciato, anzi, garantisce un divertimento sicuro”.