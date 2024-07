Chef brianzolo trasformerà la Valle dei Templi in una grande cucina all'aperto

La Valle dei Templi trasformata in cucina. Ai fornelli, nella loro Sicilia, gli chef Vincenzo e Salvatore Butticè che da 18 anni portano avanti la grande tradizione culinaria italiana anche a Monza. Una manifestazione unica nel suo genere quella in programma il 13 agosto ad Agrigento, nella Valle dei Templi, a pochi passi dal tempio della Concordia, dove si svolgerà l’esclusivo evento culinario “Fine dining sotto le stelle”.

L’iniziativa – ospitata dalla Casa Diodoros - vedrà protagonisti i talentuosi chef del ristorante Il Moro e deI Butticè di Monza. Una serata di degustazione sotto le stelle in uno dei luoghi più suggestivi e carichi di storia non solo del nostro Paese, tanto da essere stato consacrato patrimonio dell’Unesco. Un gioiello che per una sera diventerà anche il tempio della grande cucina.

Per l’occasione gli chef brianzoli prepareranno un menù eccezionale ispirato proprio agli dei della mitologia che comprende: "Il bacio di Afrodite", "Il pizzutello e la cernia"; "Il banchetto di Poseidone"; "Il mare"; "Il pasto dei filosofi"; "La sarda e il finocchietto"; "La tradizione di Ulisse"; "Il pescato fu alla ghiotta"; "Il nettare degli dei"; "Estratto di anguria e sambuco"; "La dolcezza di Dioniso"; "Era la cassata".

“Non è solo un’esperienza gastronomica, ma un viaggio culturale che collega i sapori della Sicilia con la mitologia e la filosofia greca - spiega Vincenzo Butticé -. Ogni piatto è una narrazione, un omaggio alla storia e alla cultura di Agrigento, che invita i commensali a esplorare e a godere di un banchetto degno degli dei. Agrigento, con le sue radici antiche e la sua ricca tradizione culinaria, offre un’esperienza unica che nutre sia il corpo che l’anima, trasformando una cena".

Un amore per la storia e per le tradizioni del territorio che i fratelli Butticè avevano già dimostrato pochi mesi fa quando a Monza avevano preparato un menù ad hoc per omaggiare la storia e la cultura culinaria di quella Monza che li ha accolti a braccia aperte, portando in tavola persino una sorta di "corona" della regina Teodolinda.