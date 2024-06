Niente auto nella pizza principale di Burgio, creato spazio sicuro per bimbi e adolescenti

Il Comune di Burgio ha emesso un'ordinanza che chiude al transito una delle piazze principali del paese, creando uno spazio sicuro dedicato ai bambini e agli adolescenti. Questa decisione, accolta con entusiasmo dalla comunità, ha lo scopo di promuovere la socializzazione e il gioco all'aperto, lontano dai pericoli del traffico. L'ordinanza prevede la chiusura al traffico di piazza Santa Maria.

La piazza sarà interdetta alle auto consentendo così ai giovani di riunirsi, giocare e praticare attività sportive in totale sicurezza. "La decisione - afferma il sindaco Vincenzo Galifi - nasce dalla necessità di fornire uno spazio sicuro e protetto dove i bambini possano crescere, socializzare e sviluppare le loro capacità motorie e sociali. Io sono cresciuto giocando per strada e guardando negli occhi di quei bambini che giocano in piazza rivivo la mia felice infanzia. Proviamo questa soluzione perché i 'miei' bimbi burgitani sono tanto ma proprio tanto preziosi". La reazione dei residenti è stata perlopiù positiva. I genitori hanno espresso il loro apprezzamento per l'iniziativa, sottolineando come la sicurezza dei loro figli sia una priorità assoluta. Anche i bambini e gli adolescenti sono entusiasti di avere uno spazio dove poter giocare liberamente senza doversi preoccupare del passaggio delle auto. "Sono in corso di pianificazione vari eventi e attività ricreative - continua l'assessore Mariangela Cusumano - che si svolgeranno nella piazza durante il periodo di chiusura al traffico, con l'obiettivo di promuovere ulteriormente la coesione sociale e l'interazione comunitaria."

Inoltre il sindaco annuncia che a breve andrà in gara un progetto da 800 mila euro per il completo rifacimento proprio di piazza Santa Maria.