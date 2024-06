Flavio Briatore arriva a Lampedusa: l'imprenditore suggestionato dalla Tabaccara

Flavio Briatore, il noto imprenditore e dirigente sportivo (conosciuto per essere stato team manager in Formula 1) è a Lampedusa. Stamattina è arrivato in aereo e in questi minuti continua a fare foto e video dalla Tabaccara. Il segnale chiaro ed inequivocabile che il capo del gruppo internazionale di hospitality di lusso Majestas, precedentemente nota come Billionaire Life, è entusiasta di Lampedusa e del suo suggestivo scenario.

Per Briatore dovrebbe trattarsi di un weekend di vacanza. Ma non si può, di fatto, mai essere certi: magari qualche nuova, importante, attività imprenditoriale bolle in pentola e riguarda proprio la maggiore delle isole Pelagie. Oppure semplicemente, ancora una volta, così come è stato per tanti vip, Lampedusa è terra di relax e serena vacanza.

