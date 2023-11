Borse spesa per tutti i cittadini in difficoltà: ecco in quali Comuni

Prende il via il servizio di banco alimentare e prodotti igienici per minori e adulti. Le borse spesa verranno distribuite in ciascuno dei Comuni del Distretto D6 (Ribera, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Montallegro, Villafranca Sicula) a tutta la popolazione che ne ha diritto (tutti i cittadini con un ISEE inferiore a 6000 euro annui) fino ad esaurimento scorte.

"In collaborazione con le altre amministrazioni dei Comuni del D6 - afferma l’assessore Rosalia Miceli - abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa per l’avvio del progetto PrIns Avviso 1/2021 PON Sia, finanziato dal Pnrr. Abbiamo coinvolto le organizzazioni di volontariato parrocchiali, Caritas, Cav, San Vincenzo e la Pro Loco Cattolica Eraclea. Un esempio di come la comunità possa unirsi per affrontare sfide collettive e creare un impatto positivo nelle vite di tutti noi".

"Questo importante intervento - dichiara il sindaco Matteo Ruvolo - in favore dei nuclei familiari svantaggiati, permetterà loro di poter avere un supporto ai bisogni primari per poter far fronte alle situazioni di grave disagio economico. La scelta di concentrarsi su prodotti di qualità dimostra l'impegno nell'offrire non solo supporto, ma anche dignità e rispetto a chi ne beneficia".

"Vogliamo ringraziare - concludono il sindaco e l’assessore - i dipendenti del Comune di Ribera, i volontari e tutti coloro che stanno lavorando per garantire la riuscita di questo intervento in favore di tutti i cittadini del distretto D6 che richiedono un aiuto immediato. Una significativa distribuzione di generi alimentari a famiglie bisognose della nostra comunità, che mira ad alleviare il peso delle difficoltà economiche che molte famiglie stanno affrontando".