Alle selezioni di miss Mondo anche un po' di Porto Empedocle, ecco la "Marinisa bag"

Un po' di Porto Empedocle alle selezioni di miss Mondo Sicilia. Nella serata di ieri, infatti, è stata donata una coffa siciliana, la "Marinisa bag". Una borsa artigianale e interamente realizzata a mano. Creatrice della coffa è Patrizia Russo.

Marinisa Bag nasce un paio di anni fa a Porto Empedocle e sta facendo conoscere non solo in Sicilia. Le mani fantasiose ed estrose del marchio sono di una donna siciliana che ama la propria terra e le sue tradizioni ed è per questo che ci propone "la coffa", un oggetto unico per bellezza e classe che ha origini storiche nella Sicilia rurale di altri tempi; oggi diventato un vero e proprio accessorio di moda.

"Marinisa Bag esprime nelle sue creazioni cucite interamente a mano, non solo la tradizione del folklore siculo ma l'originalità di ogni donna. Infatti, grazie alla qualità dei materiali, ai pizzi, ai merletti, alle passamenerie e naturalmente alla sua abilità manuale, Marinisa Bag crea ogni coffa unica nel suo genere, unendo l'antico tradizionale al gusto moderno, elegante che rende ogni singola donna unica".