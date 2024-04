Borsa globale dei turismi, questo weekend a Terrasini c’è anche Agrigento Capitale italiana della cultura 2025

Si chiama “TravelExpo” e si svolge a Terrasini. Questo weekend, anche per il 2024, Agrigento sarà presente alla Borsa globale dei turismi ma avrà un ruolo diverso e decisamente più importante: si presenta come prossima Capitale italiana della cultura. Dal 5 al 7 aprile la vetrina di Terrasini ospiterà così la città dei templi in un apposito spazio espositivo nella hall dell’hotel “Città del mare” condividendo gli spazi con altri distretti turistici siciliani che sono stati riconosciuti sul campo dalla Regione siciliana per il valore delle proprie proposte di promozione, progettazione e sviluppo, oltreché per la capacità collaborativa con l'assessorato regionale del turismo.

Il distretto turistico agrigentino, rappresentato dall'amministratore delegato Fabrizio La Gaipa, sarà protagonista nel corso del seminario intitolato “Le Dmo per il turismo dei territori”. Ancora una volta è il distretto turistico Valle dei templi a promuovere Agrigento Capitale della cultura alle borse del turismo più interessanti e più partecipate da tour operator, giornalisti e stakeholder. Negli ultimi mesi sono state sfruttate dal distretto le vetrine di fiere internazionali quali Singapore, Rimini, Pompei, Milano, Berlino dove “Agrigento capitale italiana della cultura” ha registrato un gran numero di visitatori presso lo stand Sicilia: centinaia di appuntamenti e il maggior interesse in termini di partecipazione agli eventi in fiera e "fuori fiera" e alle conferenze stampa.