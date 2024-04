Stazione di bookcrossing: in piazza Ravanusella è nata la "Casa delle storie"

È stata inaugurata in piazza Ravanusella la “Casa delle storie”, una stazione di bookcrossing dove sarà possibile scambiare gratuitamente libri. La casetta del libro è stata realizzata grazie ai giovani "Ttt" (Tierra, techo, trabajo), Pietro Durante, ideatore dell’iniziativa; Sophia Mazza e Sara Gallo.

L'iniziativa è parte integrante del programma "Incubatori giovanili di comunità" promosso nell'ambito del progetto "BeYou" attualmente portato avanti dalla fondazione comunitaria di Agrigento e Trapani, in qualità di coordinatore. BeYou è un progetto finanziato dal programma Erasmus + che mira a valorizzare il ruolo dei giovani come attori chiave per il cambiamento sociale e lo sviluppo sostenibile nelle loro comunità. A questa iniziativa ne seguirà un’altra, domenica 5 maggio alle ore 15:30, “Bench Art”, un laboratorio di autocostruzione durante il quale con materiali di recupero verranno realizzate delle sedute da collocare all’interno del nuovo angolo di lettura di Scaro Community, sempre in piazza Ravanusella.