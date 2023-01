Bollo auto, pagamenti disponibili sul sito e con le app di Poste

Anche per i cittadini della provincia di Agrigento è possibile rinnovare il bollo auto con Poste Italiane attraverso il sito e le app aziendali. Il servizio è disponibile per tutti gli utenti registrati su poste.it oltre che per i correntisti BancoPosta e i titolari di carte Postepay.

Inoltre è possibile effettuare il pagamento sia dalle app (Postepay, BancoPosta e Ufficio postale) e sia dal sito poste.it utilizzando uno degli strumenti di pagamento abilitati. Per effettuare il pagamento basta inserire i dati richiesti e sarà calcolato l'importo dovuto.