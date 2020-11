Coronavirus, a Bivona monitoraggio in remoto per i pazienti affetti da diabete

Prende il via il servizio di monitoraggio da remoto per le persone affette da diabete. Il progetto, realizzato dall’associazione Primavera onlus e dal Comune di Bivona, intende agevolare le persone con diabete che sono tra le più esposte alle complicanze del coronavirus.

"Il servizio - spiegano gli organizzatori del progetto - sarà gestito attraverso un’apposita piattaforma e una centrale operativa di supporto che avrà il compito di monitorare le attività delle persone diabetiche; contattare, educare la persona diabetica in base alle sue misurazioni cliniche; sollecitare in caso di alert l'intervento del medico o dell'infermiere se necessario; monitorare l'andamento della terapia indicata".

Il servizio, in questa fase di prima attivazione, avrà come destinatari cinque pazienti diabetici over 65 anni. Per ciascun paziente, sarà il proprio medico curante a programmare la tipologia del monitoraggio e la frequenza delle rilevazioni.