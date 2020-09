Bivona, bando per i lavori di manutenzione straordinaria degli uffici comunali

E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bivona il bando di appalto dei lavori per la manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali di Bivona per l'efficientamento energetico dell'edificio e degli impianti – 1° Stralcio Funzionale.

L'importo a base d'asta è pari a 922.336 euro. Le offerte devono pervenire entro il 29 settembre 2020 e le operazioni di gara inizieranno a partire dal 30 settembre 2020.

I lavori prevedono la manutenzione straordinaria della copertura e dei prospetti, la sostituzione di infissi e porte, la ristrutturazione dei servizi igienici, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione dell'impianto fotovoltaico per l'erogazione di energia elettrica in forma sostenibile.

L'Ufficio Tecnico, in previsione dell'inizio dei lavori, sta provvedendo al trasloco degli uffici comunali, in via temporanea, presso il Palazzo Marchese Greco.