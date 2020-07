Pieno rispetto delle misure anti Covid: riapre la biblioteca Lucchesiana

Riapre al pubblico la Biblioteca Lucchesiana di Agrigento. Da lunedì 27 luglio 2020 le porte torneranno ad essere aperte ai cittadini. Dopo la sanificazione dei locali, la struttura si è dotata dei presidi necessari per la messa in sicurezza anti Covid-19 come termo scanner, percorsi obbligati differenziati per l'entrata e l'uscita degli utenti eccetera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È stata inoltre messa a disposizione una stanza arieggiata, dove i libri consegnati dal prestito o dalla consultazione verranno messi in "quarantena" in scatole di cartone per la durata di 10 giorni. La Biblioteca ha i requisiti necessaria per la presenza 3 utenti per volta per la consultazione o lo studio. In relazione all’emergenza Covid-19, l’accesso alla Biblioteca viene contingentato e organizzato preventivamente tramite appuntamenti, da concordare a mezzo telefono al numero 0922 22217. Per scrivere o inviare messaggi alla mail: biblioteca.lucchesiana@gmail.com.