Cultura, Beniamino Biondi dona mille libri alla Biblioteca La Rocca

"Nella giornata di ieri, a mezzo pec, ho provveduto a comunicare al sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, e per conoscenza all’assessore alla Cultura, Costantino Ciulla, la mia volontà di donare circa 1.000 volumi appartenenti al patrimonio librario della mia famiglia – che ammonta circa a 35.000 volumi - destinandoli alla Biblioteca Civica Franco La Rocca".

Lo ha annunciato Benianimo Biondi, ex assessore alla Cultura del Comune di Agrigento, che aggiunge: "Questa donazione ne segue due precedenti, l’ultima delle quali è consistita in una acquisizione da parte del Comune di circa 600 libri, e sono lieto oggi di potere donare un ulteriore fondo, ancora più cospicuo, con testi in buonissime condizioni di numerosi generi e per buona parte non più in catalogo o attualmente editati, dunque volumi di significativo valore bibliografico ed economico (nel mercato antiquario, con un valore di molte migliaia di euro)".