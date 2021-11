Dopo Belen anche chef Rubio in città: tutti pronti a gustare il cibo locale

Mentre Belen Rodriguez saluta Agrigento postando una foto dalla sua terrazza dell'hotel villa Athena (e lasciando dietro di sé le polemiche per il buon esito della costituzione della riserva di Punta Bianca) un altro vip si "aggira" per Agrigento.

Si tratta di Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, divenuto famoso per trasmissioni come "Unti e bisunti" e "Camionisti in trattoria" in cui dimostrava una passione non da poco per la cucina di "strada".

Rubio, da alcuni giorni, è infatti ospite di un bed and breakfast di Agrigento, ed è stato "avvistato" in diversi ristoranti dove si è recato per provare la cucina locale. Prima si è infatti recato a Favara, a "Casa do zi Pè", poi, al Villaggio Mosè per assaggiare la pizza di "Sìtari".

Diverse le scelte per Belen, che dopo aver provato la cucina dell'hotel che la ospitava si è recata a Montallegro, al ristorante "Capitolo Primo". Oggi la showgirl argentina ha ringraziato e salutato la nostra città. "Dei giorni meravigliosi, grazie a questa terra e a questo meraviglioso hotel che ci ha fatto vivere un soggiorno fiabesco".

In entrambi i casi non sono mancati i selfie e gli autografi sul libro degli ospiti.