Banca San Francesco sostiene il master di scrittura creativa con dieci borse di studio

L’Associazione Strada degli Scrittori, a cui Banca San Francesco è associata, ha avviato la quarta edizione del Master di Scrittura Creativa con il coordinamento scientifico di Treccani Cultura e in collaborazione con la Fondazione Teatro Pirandello, il Distretto Turistico Regionale Valle dei Templi e l’Associazione Nazionale dirigenti pubblici ed alte professioni della scuola. Il master si rivolge a giovani autori, aspiranti scrittori, editori, docenti e appassionati, che desiderano approfondire la propria conoscenza nell’ambito della scrittura ed è attualmente in corso all’interno del prestigioso foyer “Pippo Montalbano” del Teatro Pirandello di Agrigento. “Le parole della politica” è il tema che si sta affrontando in questa quarta edizione coordinata da Felice Cavallaro, giornalista del Corriere della Sera nonché ideatore e Presidente della Strada degli Scrittori, e da Massimo Bray, Direttore Generale della Treccani ed ex Ministro della Cultura. Il master di scrittura anche quest’anno prevede laboratori, escursioni ed eventi serali ExtraMaster che si stanno tenendo lungo la Strada degli Scrittori al fine di ripercorrere i luoghi siciliani che hanno visto nascere e produrre i grandi autori del Novecento come il premio Nobel Luigi Pirandello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, e tanti altri. I docenti del master infine saranno come ogni anno scrittori, docenti universitari ed esperti professionisti capaci di offrire una prospettiva personale e autonoma sulla tematica. “Siamo orgogliosi di investire nella formazione e nei giovani. Da sempre ci prefissiamo l’obiettivo di valorizzare il territorio e di sostenerne lo sviluppo culturale. Siamo felici di aver dato il nostro contributo anche a questa edizione finanziando dieci borse di studio con l’obiettivo di migliorare le prospettive di questo lembo di terra ricco di opportunità in parte inesplorate e inespresse”, ha dichiarato Vincenzo Di Giacomo, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca San Francesco.