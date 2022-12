Realmonte, Babbo Natale consegna i regali agli alunni dell’istituto comprensivo “Garibaldi”

L’amministrazione comunale di Realmonte, con a capo il sindaco Sabrina Lattuca, ha organizzato la consegna dei regali di Natale agli alunni dell'istituto comprensivo "Giuseppe Garibaldi". In un clima di grande festa, accompagnato da canti e sonorità natalizie, Babbo Natale è arrivato a scuola accompagnato da un carretto siciliano colmo di doni per i bambini.

“Questa iniziativa - ha detto il vice sindaco Melissa Arcuri -ha rappresentato ulteriore gesto di attenzione che questa amministrazione ha da sempre mostrato nei confronti dei più piccoli. Tutto questo, a assessore con delega all'istruzione e alla solidarietà sociale, è per me motivo di grande soddisfazione. Molto bello è stato anche vedere le espressioni di gioia dei bambini nel ricevere i regali, intrattenuti da musica e canti natalizi e da un carretto siciliano sul quale gli alunni salivano entusiasti per farsi delle foto”.

Nella stessa giornata l’amministrazione comunale, accompagnata dagli zampognari, ha fatto visita ai nonni ospiti delle diverse strutture presenti sul territorio facendo dono di panettoni e tanto calore ed affetto.

“Nella programmazione natalizia - afferma il sindaco Sabrina Lattuca - abbiamo dedicato un grande spazio ai ragazzi dell'istituto comprensivo ‘Garibaldi’ e un’attenzione particolare anche ai nonni ospiti nelle varie strutture e ai più fragili”.