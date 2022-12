Babbo Natale è tornato in ospedale: visita a bordo della sua “500” nel reparto di pediatria

Anche quest’anno il Fiat 500 Club Italia (coordinamento di Agrigento), in occasione delle festività natalizie, ha voluto riproporre l’iniziativa di solidarietà in favore dei bambini del reparto di pediatria dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Un appuntamento che è stato denominato “Babbo Natale in 500”. Ed è proprio ciò che il titolo dell’evento suggerisce: l’arrivo di Babbo Natale a bordo della celebre utilitaria tutta italiana che, nella sua prima versione classica, rappresentò l’emblema del boom economico.

E’ stata un’occasione, per la quinta volta, per regalare un momenti di allegria e spensieratezza con la consegna dei regali ai piccoli meno fortunati, costretti a trascorrere le festività natalizie in ospedale. A darsi appuntamento sono stati tutti i soci del club che sono arrivati al “San Giovanni di Dio” con le loro 500 storiche appositamente addobbate a tema. C’erano anche gli artisti del gruppo Acsi “Ninnaredda” di Siculiana che con i loro canti natalizi hanno allietato la permanenza di Babbo Natale nel reparto.

Dopo la visita in ospedale, il corteo si è trasferito lungo le vie cittadine con Babbo Natale che ha distribuito caramelle a tutti i bimbi che incontrava lungo il percorso.