Percorsi formativi e di mobilità fra Italia e Tunisia, si conclude il progetto di cooperazione transfrontaliera “Accademia"

E' stato messo a sistema un approccio innovativo per lo scambio di buone pratiche, l'armonizzazione e la creazione di percorsi formativi e di mobilità comuni nel mondo della formazione accademica e professionale. E' stata individuata nella professione artistica legata al mondo dei beni culturali (nuove tecnologie e teatro) la chiave vincente per Italia e Tunisia. Chiave che mira alla

definizione di stabili relazioni di mobilità internazionale e alla creazione di percorsi formativi comuni.

Si avvia a conclusione il progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia “Accademia", finanziato dal “Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020". Fra domani (aula magna Luca Crescente di via Quartararo, ore 10) e dopodomani (aula magna Villa Genuardi), ad Agrigento, si terranno gli eventi finali.

Porteranno i saluti istituzionali i presidenti di Empedocle consorzio universitario di Agrigento, Antonino Mangiacavallo, e Polo territoriale universitario di Agrigento, Giovanni Francesco Tuzzolino, rispettivamente beneficiario e partner del progetto "Accademia". Seguiranno i saluti dei rappresentanti dell’autorità di gestione, Daniela Bica e di tutti gli altri partner del progetto: Rita Gari Cinquegrana per il Teatro Stabile di Catania, Hind Kairoui per l’École nationale d’Architecture et d’Urbanisme di Tunisi, Youssef Lahbib per l’Institut supérieur des Métiers du Patrimoine di Tunisi, Mohamed Hedi Jouini per la Cité de la Culture.

Mercoledì, alle 10, ci sarà la presentazione dei risultati delle buone pratiche dei progetti Cefel con Rym Khedayer, Cubati con

Fakher Kharrat e Maria Luisa Germanà, Doremihe con Valeria Scavone, Aper con Maria Luisa Germanà. Seguirà la presentazione delle attività di mobilità a cura dei docenti: Giuseppe Abbate, Angela Badami, Tiziana Campisi, Simona Colajanni, Cinzia Ferrara, Emanuela Garofalo, Vincenza Garofalo, Gianmarco Girgenti, Francesco Maggio, Bartolomeo Megna, Francesco Monterosso, Sara Morena, Renata Prescia e Filippo Schilleci.