Frutta e olive in beneficenza al giardino botanico: si cercano volontari per la raccolta

Frutta di stagione ed olive da donare a chi ha bisogno, bisogna però andarle a raccogliere. A lanciare un appello in tal senso è il Libero consorzio di Agrigento, che ha messo a disposizione delle associazioni di volontariato quanto prodotto dal proprio Giardino Botanico di via Demetra.

“Non abbiamo operai che possano svolgere questo compito – spiega il funzionario responsabile Giovanni Alletto – e per questo, in virtù dell’art.2 del regolamento del Giardino stesso, chiediamo alle tante associazioni di volontariato presenti sul territorio, di venire a raccogliere le tantissime olive già pronte e la frutta di stagione in modo da potere aiutarle donare a chi ne ha più bisogno attraverso la propria rete di contatti. In questo modo, si può raggiungere un duplice obiettivo, da un lato quello di evitare che tanti prodotti della terra vadano sprecati e dall’altro, quello di aiutare famiglie e persone in difficoltà in questi momenti di crisi”.

Le associazioni di volontariato possono fare richiesta scrivendo agli indirizzi di posta elettronica g.alletto@provincia.agrigento.it oppure i.gennaro@provincia.agrigento.it o telefonando al 388.1178758.