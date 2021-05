Ferrovieri in servizio e pensione, l'Ael ricorda Calogero Messina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'associazione AEL che aggrega parecchi ferrovieri in servizio e in pensione, per il 5° anniversario della scomparsa del collega e amico Calogero Messina, ha voluto apporre una corona di fiori sulla lapide posta sul marciapiede del 5° binario di Agrigento Centrale. Il Presidente dell'Associazione, in un breve discorso, ha cosi ricordato il collega: "quest'anno il nuovo direttivo dell'associazione ael, di cui sono onorato di far parte, ha voluto fortemente creare questo momento di commemorazione con la deposizione di questa Corona sulla lapide per sottolineare Ancora una volta la figura importante del nostro collega Lillo. Durante la sua vita lavorativa, Lillo, ha impersonato perfettamente Il ferroviere doc, attaccato al proprio lavoro e rispettoso dei colleghi di tutte le qualifiche e società, professionalmente preparato e di alta moralità. Proprio per questo la sua scomparsa ha lasciato un vuoto in tutti noi, è stato un esempio positivo con le sue parole misurate con le sua eleganza anche in situazioni difficili". Il momento di comnemorazione si è concluso con un emozionante e lungo applauso.