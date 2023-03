Assistenza domiciliare integrata, ecco come presentare la domanda

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Assistenza Domiciliare Integrata – Decreto n. 4034/PAC del 20.12.2022

ADI. AVVISO BENEFICIARI

BANDO ACCREDITAMENTO ADI

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

I cittadini richiedono il servizio con apposita istanza, da compilare per ogni singolo anziano presente in famiglia, rigorosamente in ogni sua parte sulla piattaforma Servizio Sociale digitale visibile cliccando sulla home page del Comune nella sezione “AVVISI” il seguente link: htpps://agrigento. serviziosocialedigitale.it allegando eventuale certificazione di invalidità ed eventuale certificazione medica unitamente all’ISEE corrente. Al completamento dell’inserimento dei dati richiesti l’utente riceverà sul proprio cellulare un codice OTP da inserire sull’istanza prima di chiudere la procedura. Questo codice servirà per identificare il richiedente evitando la stampa del documento e la consegna alla casa comunale. Tutto avverrà esclusivamente in modalità DIGITALE. La presentazione delle istanze sulla citata piattaforma è stata fissata dalle ore 18:00 del 28 marzo 2023 con scadenza entro le ore 24:00 del giorno 20 aprile 2023. Le istanze pervenute oltre il termine indicato, non saranno ammesse. I beneficiari del servizio, in possesso dei predetti requisiti, saranno individuati mediante la stesura di apposita graduatoria elaborata telematicamente sulla piattaforma “Servizio Sociale Digitale”