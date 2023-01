Assistenza domiciliare per gli anziani, anche quest’anno il servizio è attivo: come fare per presentare le domande

Il Comune di Agrigento ha attivato anche per il 2023 il servizio di assistenza domiciliare sociale (S.A.D.) in favore di persone anziane residenti e domiciliate nei Comuni afferenti l’ambito territoriale sociale AOD1 (Agrigento, Aragona, Favara, Raffadali).

Il SAD è un servizio di assistenza domiciliare, caratterizzato dalla presa in carico degli anziani, parzialmente autosufficienti o a rischio di perdita dell’autosufficienza, senza adeguato supporto familiare, che non necessitano di prestazioni sanitarie domiciliari, ma che richiedono un supporto per lo svolgimento di alcune funzioni della vita quotidiana, attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali secondo i bisogni e le condizioni di salute di ciascun utente. Le prestazioni sono attuate a domicilio.

Lo scopo fondamentale del servizio è potenziare e formalizzare la rete dei servizi volti a sostenere l’anziano all’interno del proprio domicilio mediante interventi personalizzati e flessibili. Inoltre la presenza dell’assistente domiciliare farà si che l’anziano si senta meno solo.

Al servizio si accede, per un tempo limitato, a seguito di istanza dell’interessato al Comune di residenza previa pubblicazione di bando pubblico, corredata da certificati anagrafici, medici, attestanti le patologie in condizioni di autonomia fortemente ridotta, attestazione ISEE/ISE, su segnalazione.

Le prestazioni previste sono igiene e cura della persona;

governo e igiene dell’alloggio; aiuto nella preparazione ed assunzione dei pasti e nella gestione delle attività quotidiane; aiuto nella mobilità, nella deambulazione e mobilizzazione del soggetto allettato; sostegno morale e psicologico; disbrigo pratiche varie come autorizzazioni per richieste mediche, esenzioni ticket su farmaci ed

esami clinici, richiesta contributi, commissioni varie; servizio di spesa a domicilio; attività di sensibilizzazione del vicinato finalizzato alla riscoperta del valore della solidarietà e conseguenza ad offrirsi come risorsa umana a supporto dell’anziano costituendo così un valido deterrente per il rischio di emarginazione e di isolamento.

Il servizio sarà effettuato da lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 12:30. Le prestazioni dovranno essere garantite seguendo quanto indicato nel piano assistenziale individuale.

Per accedere al servizio bisogna presentare apposita istanza, da compilare rigorosamente in ogni sua parte sulla piattaforma “Servizio sociale digitale” visibile cliccando sulla home page del Comune di Agrigento nella sezione “avvisi” il seguente link: htpps://agrigento.serviziosocialedigitale.it e allegando certificazione di invalidità, PAI e ISEE in corso di validità.

Al completamento dell’inserimento dei dati richiesti l’utente riceverà sul proprio cellulare un codice OTP da inserire sull’istanza prima di chiudere la procedura. Questo codice servirà per identificare il richiedente evitando la stampa del documento e la consegna alla casa comunale, tutto avverrà esclusivamente in modalità DIGITALE.

La presentazione delle istanze è stata fissata dalle ore 18 del 24 gennaio ed entro le ore 24 del 23 febbraio 2023. Le istanze pervenute oltre termine indicato, non saranno ammesse. I beneficiari del servizio, in possesso dei predetti requisiti, saranno individuati mediante la stesura di apposita graduatoria e sarà immediatamente contattato dall’impiegato comunale per essere supportato nella scelta dell’operatore economico sulla piattaforma “Servizio Sociale Digitale”;

La domanda presentata non costituisce automaticamente la prenotazione del servizio, ma l’inserimento alla piattaforma digitale “Servizio sociale digitale” del beneficiario per la valutazione dei requisiti ai fini dell’elaborazione telematica di una graduatoria che consentirà l’erogazione di voucher digitali validi dal momento dell’erogazione del servizio per una durata di un anno solare, salvo eventuali economie del finanziamento regionale.

I documenti da allegare sono il modello I.S.E.E. in corso di validità; la documentazione attestante la temporanea o permanente perdita di autosufficienza; ogni altra documentazione ritenuta utile e finalizzata ad una corretta valutazione dei bisogni della persona necessitante il servizio; copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente e del beneficiario; copia del verbale della commissione di invalidità civile ed eventuale indennità di accompagnamento.