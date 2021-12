"Natale della solidarietà", raccolti oltre 2mila euro per aiutare chi ha bisogno

Si è conclusa oggi la sesta edizione del "Natale della Solidarietà", organizzato da Alessandro Seminerio nel ricordo della mamma Maria Concetta Principato.

Grazie alla generosità di tanti, é stata raccolta la cifra record di 2300 euro: 1150 euro saranno destinate al reparto hospice per l'acquisto di 10 televisori con nuova tecnologia digitale per le degenze del reparto e altre 1150 euro andranno invece ai Volontari di Strada per la distribuzione di buoni spesa alle famiglie bisognose.

L'evento ha visto la collaborazione del team di "SEMandFOOD Agrigento", dello Juventus Club "Valle dei Templi", della palestra "Active Body Planet", del "Kokko Sporting Club", della "Panetteria e Rosticceria" e dell'Akragas Calcio.