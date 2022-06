Asili nido, ecco la graduatoria degli ammessi al Villaggio Mosè e in via Esseneto: come fare per la consultazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Comune di Agrigento ha comunicato che sono state approvate le graduatorie degli ammessi agli asili nido “Esseneto” e “Villaggio Mosè” per l’anno educativo 2022/2023.

Sono già pubblicate all’albo pretorio on line sul sito dell’ente all’indirizzo www.comune.agrigento.it, ma anche nelle bacheche degli asili nido interessati, in via Lucrezio al Villaggio Mosè e in via Esseneto ed anche in via Atenea 248.

Il Comune fa sapere inoltre che per le rette da applicare per l’anno scolastico 2022/2023 fa fatto riferimento alla determinazione sindacale numero 40 del 30 settembre 2018.

Per gli eventuali ricorsi, da inoltrare al sindaco, ci sono 20 giorni a partire da oggi, mercoledì 8 giugno.

L’elenco completo degli ammessi è disponibile al seguente link: https://www.comune.agrigento.it/iscrizione-asili-nido-comunali-esseneto-e-villaggio-mose-anno-educativo-2022-2023-graduatorie-ammessi/