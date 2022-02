Gli Archi di Pasqua diventano “green”: artisti al lavoro per crearne uno riutilizzando le lattine

Per l’edizione post-pandemia dei celebri “Archi di Pasqua”, a San Biagio Platani, si pensa all’ambiente, alla sostembilità simbolo della “rigenerazione”.

E così sta per nascere una nuova installazione che prevede il riutilizzo creativo delle lattine. Un progetto al quale potranno partecipare tutti i cittadini di San Biagio attraverso il riperimento di quante più lattine possibili. Ognuno, dunque, potrà fare la sua parte e mettere una firma simbolica a quella che sarà una delle opere più originali e innovativa della prossima Pasqua a San Biagio Platani.

Nel “Giardino del mito” (uno spazio espositivo di scultura contemporanea) all’interno del paese) Carmelo e Salvatore Navarra si sono già messi al lavoro per la creazione di un’opera che loro stessi definiscono “contemporanea”, grazie all’utilizzo del legno deteriorato che verrà rivestito, appunto, con una lamina ottenuta dalle lattine.

E per rendere corale questa performance creativa hanno pensato di coinvolgere tutta la popolazione: ogni singolo cittadino che porterà una o più lattine è invitato ad introdurre all’interno di esse un bigliettino con nome e cognome e “firmare” così l’Arco che sta per nascere.

Salvatore Navarra, tra l'altro, ha lanciato la proposta di candidare gli "Archi di Pasqua" di San Biagio Platani a patrimoni dell'Unesco con la trasformazione del palazzo Patyx in polo artistico-culturale per custodire la memoria del paese. L'artista ha anche creato il mezzo-busto bronzeo che raffigura Rosario Livatino, collocato in via Atenea ad Agrigento.