L’arancia di Ribera Dop tra Lazio e Veneto: degustazioni e iniziative per promuovere una delle eccellenze del territorio

Al via la nuova stagione dell’Arancia di Ribera Dop che varca i confini della Sicilia. Come ha fatto sapere Salvatore Daino, presidente del Consorzio di tutela, “le iniziative promozionali della campagna 2023-2024 prevedono vari progetti di valorizzazione per raggiungere direttamente i consumatori. In particolare, il 25 novembre all’interno di diversi punti vendita della GDO dislocati nel territorio della Regione Lazio, verrà svolta un’attività di promozione che prevede la distribuzione della nostra prestigiosa arancia e la degustazione di spremute, la consegna di brochure informative che illustrano le caratteristiche organolettiche del prodotto, la specificità e i benefici che possono attrarre i consumatori dell’Arancia di Ribera D.O.P.. L’obiettivo è di intensificare i rapporti commerciali con la GDO e fidelizzare i consumatori finali. Verrà anche svolta un’attività di promozione in Veneto, in collaborazione con il Lions Club di Padova”.

La campagna 2023-2024 - ha aggiunto Paolo Parlapiano, vice presidente del Consorzio - inizia con una decina di giorni di ritardo a causa del clima che non ha favorito la maturazione del prodotto. Ma si presenta come una stagione eccellente, con frutti di buona qualità sia dal punto vista visivo che organolettico”.