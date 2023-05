"Fantasia e creatività": concluso il progetto Pon al Vittorio Emanuele di Aragona

Si è concluso ieri all’istituto "Vittorio Emanuele Orlando” di Aragona il progetto Pon "Fantasia e creatività" diretto dalla professoressa di arte Giusy Di Caro, affiancata dal docente e tutor Salvatore Salamone.

Il percorso si è articolato in 30 ore e nella giornata conclusiva è stata allestita una mostra per esibire i lavori. Nello specifico sono stati coinvolti 26 alunni di tutte le classi della scuola secondaria di I grado.

Alla mostra era presente anche la dirigente scolastica Pina Butera e il professore Sebastiano Sammartino in qualità di ospite. Il laboratorio ha avuto come finalità principale quella di stimolare la creatività dei partecipanti e, in particolare, si è focalizzata l’attenzione sull’espressività del segno, espressività e uso del colore e della percezione visiva.

"Il nostro desiderio - commenta la professoressa Di Caro - è gettare le basi di un percorso che possa arrivare pian piano alla costruzione di una scuola che consideri le diversità di ciascuno una ricchezza per tutti, che valorizzi le risorse individuali di tutti, che sia caratterizzata da una nuova modalità di gestire la didattica quotidiana. Il progetto si è basato su tre elementi fondamentali: il gruppo, il divertimento e la socializzazione".

Diverse le tecniche pittoriche utilizzate: tempera, matite colorate, pastelli a cera su manufatti di terracotta. Inoltre sono state usate decorazioni pittoriche miste con materiali naturali su tavola.