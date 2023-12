Aragona paese dei presepi, il parroco: "Ne sono stati realizzati tanti in più rispetto al passato"

Si rinnova la tradizione dei presepi di Aragona. "Ne sono stati realizzati tanti nuovi in aggiunta a quelli degli anni passati - si legge in una nota del parcoco don Angelo Chillura - sia all’interno delle chiese come negli spazi esterni. Si può dire che tutto il paese è stato coinvolto in questa iniziativa. Il merito va ai

tanti volontari che con entusiasmo hanno arricchito tutto il territorio favorendo il clima natalizio".

Le scuole hanno organizzato il presepe vivente che ha visto coinvolti tantissimi alunni. All’ingresso del paese, nel quartiere Zorba, all’aperto, un presepe a grandezza naturale in via La Loggia, nel territorio della parrocchia Madonna del Rosario di Pompei, e altri presepi all’interno della chiesa e della chiesa di Caldare.

“Presepe diffuso” si può definire quello creato dagli abitanti del quartiere di via Alberto Mario, nel centro storico, che ha visto coinvolti per tre mesi decine di volontari. Hanno arricchito la strada con sagome dei personaggi del presepe, alberi di Natale e addobbi natalizi.

Nel centro storico del paese il presepe vivente realizzato, per il secondo anno, dalla parrocchia San Francesco. Tante persone raffigureranno i personaggi del

presepe. Giorni e orari di visita, con la degustazione di prodotti tipici locali, 26 dicembre, 5 e 6 gennaio dalle ore 19 alle ore 22.30.

Sulla scalinata del Calvario sono state collocate le sagome dei protagonisti della Natività, creando un suggestivo effetto natalizio.

Nella chiesa della Provvidenza è stato realizzato un presepe in stile siciliano. Nel contesto di una collina, che raffigura le miniere di Aragona (ingresso, galleria di uscita, forno per la cottura dello zolfo, e sistemazione negli stampi), è possibile ammirare anche alcune scene tratte da novelle che

Pirandello ha ambientato ad Aragona: Ciaula scopre la luna, La cassa riposta, Il corvo, La giara ... e altri avvenimenti storici accaduti ad Aragona. Caratteristici sono tutti gli oggetti della tradizione popolare, dal mondo contadino e agreste a quelli della pietà popolare.

Fanno da corona altri 20 presepi. La chiesa sarà aperta dalle 17 alle 21, tutti i giorni ed i festivi dalle 10 alle 21, dall'8 dicembre al 6

gennaio.