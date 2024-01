Un'altra centenaria nell'Agrigentino: Aragona in festa per nonna Maria

Aragona in festa per il secolo di vita Maria Di Benedetto: casalinga, vedova dopo appena sette anni di matrimonio, ha cresciuto due figlie da sola e ha brindato per il suo centesimo compleanno in ottima salute insieme alla sua grande famiglia di cui fanno parte pure cinque nipoti e cinque pronipoti.

Il segreto della sua longevità? La sua forza interiore e la fede, raccontano i familiari, che continuano ad avere in lei un punto di riferimento per tutti loro.

Per festeggiare nonna Maria non è stato trascurato nessun particolare: torta, palloncini, numeri giganti e una grande decorazione floreale per una giornata di gioia per tutto il paese.