Apre i battenti l'Info point turistico della Pro Loco: operatori multilingue a disposizione dei visitatori

Lo sportello è stato aperto al piano terra dell'ex collegio dei Filippini di via Atenea

Nasce in centro storico un info point turistico dove i visitatori potranno ricevere le informazioni utili sui monumenti e gli eventi in programma non solo ad Agrigento ma dell'intero hinterland.

Lo sportello, aperto al piano terra dell'ex collegio dei Filippini di via Atenea, è curato dalla Pro Loco.

Ad accogliere i visitatori ci saranno gli operatori retribuiti con i fondi del servizio civile e che parlano molto bene l'inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco e il russo.