Diversamente abili, aperto centro per l’inclusione, la socializzazione, il recupero

Nella struttura - per 3 ore al giorno per 5 dì - verranno svolte attività come musicoterapia, arteterapia, laboratori di cucina

Un centro diurno per favorire l’inclusione, la socializzazione, il recupero di uomini e donne diversamente abili. È stato aperto ed è in piena attività a Sciacca nella sede della cooperativa Arcobaleno che si è aggiudicata il servizio finanziato nell’ambito della legge 328.

Il centro accoglie per tre ore al giorno e per cinque giorni, undici persone indicate dal Centro Salute Mentale. Sono coinvolte quotidianamente in diverse attività quali la musicoterapia, l’arteterapia, laboratori di cucina, con esperti del settore. L’iniziativa è del Comune di Sciacca, in collaborazione con il Centro di Salute Mentale e la Neuropsichiatria.

L’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino e le assistenti sociali del Comune, Salvina Cortese e Tonina Vaccaro hanno fatto visita alla struttura, incontrando il personale e i cittadini che usufruiscono del servizio di un progetto che è stato denominato “Il giardino”.