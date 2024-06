"Antiche tradizioni popolari", Varisano nuovo presidente dell'associazione

Sarà Salvatore Varisano il nuovo presidente dell'associazione culturale "Antiche tradizioni popolari", che promuove tra l'altro il premio "Karkinos".

Varisano, classe 1980, laureato in Archeologia, di professione guida turistica, da diversi anni è consigliere dell'associazione.

“Accolgo con emozione questo incarico - ha detto Salvatore Varisano -. Partecipo alla vita associativa da tanti anni, l’ho vissuta con ruoli diversi ed essere oggi chiamato alla guida della “prestigiosa associazione” è per me un grande onore. In un momento particolarmente felice e carico di aspettative per il nostro territorio, poter contare anche su un’Associazione, che da trent’anni con le sue molteplici attività esalta e da forza alle nostre eccellenze, diventa determinante. Un sincero ringraziamento per la fiducia accordatami a tutti i Soci che con il mio stesso entusiasmo, dovranno aiutarmi in questi anni".

Nata nel 1993 come scuola di folklore, "Antiche tradizioni popolari" ha portato per un ventennio in giro per il mondo centinaia di giovani per diffondere la cultura e le tradizioni della città di Agrigento.