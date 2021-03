L'annullo filatelico di Poste Italiane, scelta la Scala dei Turchi: è la protagonista indiscussa

Poste Italiane sceglie Realmonte. Il motivo? La presentazione ai cittadini dei temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. All'evento, che si svolgerà il prossimo 7 agosto 2021 nella città della Scala dei Turchi, in occasione della manifestazione per i 371 anni della “Licentia Populandi” 1650-2020, alla presenza del sindaco Sabrina Lattuca e di alcuni rappresentanti di Poste Italiane, sarà presentata la cartolina, che ritrae lo scatto del fotografo agrigentino Nuccio Zicari e realizzato l'annullo filatelico. L’iniziativa di Realmonte rientra nel programma dei nuovi impegni promossi da Poste Italiane per i comuni italiani con meno di 5mila abitanti, testimoniata dalla presenza capillare di sportelli sul territorio e dall’attenzione che da sempre l'Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

”Sono molto soddisfatta – afferma il sindaco Sabrina Lattuca-dell’iniziativa, tassello di un percorso intrapreso dall'amministrazione comunale e finalizzato alla promozione della bellezza e tutela del sito, unico al mondo”.