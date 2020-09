Trentesimo anniversario dell'omicidio Livatino, seconda edizione del premio di poesia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il 21 Settembre 2020 ricorre il 30° anniversario della morte del Giudice Rosario Angelo Livatino. Per l’occasione, il Poeta e Scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina), indice e organizza la Seconda Edizione del Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino”.

L’iniziativa si prefigge di ricordare e rendere omaggio alla memoria della nobile figura del Giudice Rosario Angelo Livatino, un giovane Magistrato, sobrio e riservato, dotato di una straordinaria carica etica, che ha sacrificato la propria vita al dovere, all’impegno e alla dedizione per la giustizia.

È stato riconosciuto dalla Chiesa Cattolica Servo di Dio e si è conclusa la fase diocesana della Causa di Beatificazione.

Il Premio, per scelta, non gode di nessun contributo pubblico e privato,

si avvale del Patrocinio Morale dell’Accademia Città di Udine e dell’Associazione culturale onlus di Torino”ELOGIO DELLA POESIA” e si articola in 2 Sezioni:

Sezione A: Poesia in lingua italiana;

Sezione B: Poesia in lingua italiana avente come tema:

la Legalità, la Libertà e la Giustizia, valori portati avanti con vigore e coerenza, fino all’estremo sacrificio, dal Giudice Rosario Livatino.

Possono partecipare tutti i poeti residenti in Italia e all’estero, che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Premi: i primi tre classificati per ogni Sezione riceveranno targhe e diplomi personalizzati, saranno assegnati anche Premi Speciali della Giuria e Menzioni ad autori di opere ritenute meritevoli.

Inoltre, sarà conferito dal Presidente della Giuria Poeta e Scrittore Rosario La Greca, un Premio Speciale in memoria della Prof.ssa Ida Abate, insegnante di greco e latino del Giudice Rosario Angelo Livatino.



Nell’ambito del Premio sono previsti anche 3 Riconoscimenti

Internazionali, per Personalità che si sono distinte nel campo della

Legalità, della Cultura e della Musica.

È stato realizzato da qualche mese il Logo ufficiale del Premio, l’autrice è la pittrice Silvia Ragazzini Martelli in arte Sirama di Sissa Trecasali (Parma), un’Artista poliedrica dal talento innato, ha allestito mostre personali con notevoli successi e ricevuto prestigiosi riconoscimenti in Italia e all’estero.

Per richiedere il Bando del Premio e la Scheda di partecipazione, inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: lagreca.rosario@gmail.com



L'IDEATORE E PROMOTORE DEL PREMIO

POETA E SCRITTORE ROSARIO LA GRECA