Mattel Italia, un'agrigentina a capo della sezione Marketing & Digital

L’agrigentina Anna Laura Siracusa, alla guida del team Marketing & Digital di Mattel Italia. La giovanissima, che ha alle spalle già un'esperienza consolidata alla "Henkel", a partire dal primo ottobre è stata promossa al ruolo di "Head of Marketing and Digital" della storica società che ha prodotto alcuni dei più noti e amati giocattoli degli anni 80 e 90 in cui lavorava da oltre 5 anni in qualità di Marketing Manager prima e, dal 2020, come Retail Activation Manager, dove ha avviato il team di business intelligence e commercial insight,