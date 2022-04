Igiene ambientale, a Bivona via alla raccolta del porta a porta con gli asinelli

Anche a Bivona via all'utilizzo degli asinelli per la raccolta porta a porta nel centro storico. Come era già avvenuto in comuni montani come ad esempio Castelbuono, nel quartiere della "Batia" di Bivona sarà svolto un progetto sperimentale per quanto riguarda l'umido. A condurre gli animali saranno due ospiti della comunità alloggio per persone con disabilità psichiche "la Villetta".

"Dopo un percorso laboratoriale di educazione ambientale e di gestione degli animali che ha previsto, tra le altre attività, anche la realizzazione di una casetta del compost dove viene conferita la frazione umida prodotta in comunità, successivamente decomposta dai lombrichi rossi - dice in un post il Gal Sicani - inizia un nuovo percorso socio-riabilitativo nel segno dell'ecologia, della cura e dell’inclusione sociale. Un progetto pilota guidato dall' Associazione Primavera Onlus, in sinergia con l'amministrazione comunale, Bivona Ambiente srl e i Servizi Sociali cittadini, di cui tutto il territorio del Distretto rurale di qualità dei Sicani può andar fiero".