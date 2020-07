Visita speciale per la Capitaneria di porto, arriva il presidente Alessandro Morelli

Nella giornata di oggi, il presidente della commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, Alessandro Morelli, ha visitato la sede della capitaneria di Porto e il Porto di Porto Empedocle.

Morelli è stato accolto dal comandante della Capitaneria di porto, Capitano di Fregata Gennaro Fusco, e ha reso merito al lavoro svolto dagli uomini e dalle donne della capitaneria di Porto di Porto Empedocle, impegnati su più fronti, specialmente durante la stagione estiva.

"Il presidente Morelli - fanno sapere dalla Capitaneria - ha manifestato la propria vicinanza al corpo della capitanerie di Porto e ha ringraziato il comandante Fusco e i militari tutti per la dedizione dimostrata durante lo svolgimento dei propri compiti e per l’esemplare e incessante impegno del personale imbarcato sulle unità navali del corpo delle capitanerie di Porto - Guardia Costiera, durante le attività di soccorso nel Canale di Sicilia. La visita ha costituito un momento di particolare importanza per la capitaneria di Porto di Porto Empedocle e ha rinnovato l’entusiasmo e l’impegno del personale della capitaneria di Porto".