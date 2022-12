Contro il cambiamento climatico, Legambiente ha piantato alberi nelle scuole

Contro il cambiamento climatico. Si è concluso il programma di iniziative per la messa a dimora degli alberi nelle scuole di Agrigento, Favara e Porto Empedocle che verranno inseriti nel contatore del progetto "Life Terra" per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di piantare 9 milioni di alberi in Italia entro il 2025

Il presidente di Legambiente Rabat, Daniele Gucciardo, racconta: "Con le scolaresche e i loro insegnanti abbiamo celebrato gli alberi e il loro indispensabile contributo alla vita. Abbiamo cominciato il 21 novembre con i quattro plessi dell'istituto comprensivo Pirandello di Porto Empedocle e a San Biagio Platani in un'area messa a disposizione dal Comune. Il 6 dicembre abbiamo partecipato alla manifestazione organizzata dall' istituto comprensivo Brancati di Favara, nel plesso Don Bosco, denominata 'Dai un calcio alla cattive abitudini', che ha voluto legare la sensibilità ambientalista con lo sport coinvolgendo la squadra di calcio del Pro Favara. Il 7 dicembre abbiamo messo a dimora alcune piante aromatiche ed arbustive nel Giardino della legalità del plesso Federico II appartenente all'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento. La Giornata Nazionale degli alberi, il 21 novembre, è stata istituita dal ministero dell’Ambiente ed è finalizzata - ha sottolineato Gucciardo - alla promozione della tutela ambientale, alla riduzione dell’inquinamento e alla valorizzazione del verde urbano. E' stata in questi 27 anni, per Legambiente, un’occasione per restituire alla comunità spazi belli e accoglienti, per ricordare che senza gli alberi, i polmoni verdi del pianeta, non c’è futuro. Dallo scorso anno le iniziative della Festa dell’Albero fanno parte del progetto europeo Life Terra, di cui Legambiente è partner, con l’obiettivo di piantare 500 milioni di alberi in Europa, di cui 9 milioni in Italia entro i l 2025".