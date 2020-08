Aiuti straordinari alla città con il decreto agosto, Firetto: "Adesso azioni mirate"

"La città potrà affrontare il prossimo autunno con più serenità. Agrigento, infatti, è tra le poche città italiane che rientrano nelle misure destinate dal decreto agosto alle Città d'Arte".

Lo ha detto il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, che ha aggiunto: "Peraltro è prima in Sicilia rispetto a città come Siracusa, Ragusa, Catania, Palermo, con un coefficiente pari a 3.3 che è il rapporto presenze turistiche stranieri-residenti delle Città d'Arte. Questo è il frutto delle politiche che sono state condotte in questi anni e che ci hanno consentito di raggiungere anche questo risultato, sia nell'elevata qualificazione come città di arte e cultura, sia in modo concreto e sostanziale nella promozione turistica della città".

Sono previsti contributi al Comune e aiuti a fondo perduto destinati alle attività d'impresa. Nel decreto ci sono interventi a sostegno del settore turistico e della cultura che saranno destinati alle attività commerciali, taxi, ncc, a tutto il sistema dell'accoglienza turistica, oltreché alle guide turistiche e ai lavoratori del settore teatrale.

"Si potrà dare ossigeno a quanti hanno subito maggiormente gli effetti negativi dell'applicazione delle misure restrittive per la pandemia. Mi riferisco in particolare a tutte le imprese del settore turistico e commerciale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Previste anche misure straordinarie che serviranno a coprire il pesante disavanzo maturato in questi mesi del Comune a causa dei mancanti introiti ."Faremo fronte all'emergenza sociale che attanaglia la nostra città - conclude Firetto - potremo avviare azioni mirate che potranno servire a far recuperare il tempo perduto a un settore strategico per il nostro territorio".