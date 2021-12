Aiuti alle famiglie indigenti, l’istituto Zirafa presenta i nuovi progetti

Nuovi progetti all’orizzonte per l’Ipab, istituto Zirafa Sacro Cuore di Gesù, per l’anno 2022, a beneficio delle famiglie indigenti. Proficuo incontro tra il nuovo Consiglio di amministrazione, le ospiti e il personale della cooperativa sociale dei servizi alla persona per illustrare tutte le imminenti iniziative.

Tra queste figurano la ristrutturazione dei locali e l’implementazione dell’offerta nel territorio con particolare riferimento ai bisognosi.

Il nuovo Consiglio, voluto dall’arcivescovo Alessandro Damiano, ratificato con il decreto n.80 del 12 ottobre 2021 dell’assessorato regionale alla Famiglia, è presieduto dal sacerdote Angelo Gambino ed è composto dai consiglieri Francesco Guarasci, agronomo; Alfonso Cimino, architetto e dai sacerdoti Matteo Mantisi e Gioacchino Scimè.

“È stata un’occasione propizia - dice Angelo Gambino - per conoscere il personale in servizio e presentare i futuri progetti per l’istituto che punta ad essere una delle eccellenze nell’accoglienza e a valorizzare i propri beni immobili con l’obiettivo di implementare l’offerta al territorio e ai bisognosi e per augurare un sereno Natale.

Progetti che riguardano il restyling dei locali in modo da far vivere, nel modo migliore possibile, gli ambienti alle donne ospiti dell’istituto”.