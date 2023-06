Arriva il primo singolo di Tom Sinatra da cantante: fuori ovunque “Aire Aire”

S’intitola “Aire Aire” il nuovo singolo di Tom Sinatra appena uscito nelle principali piattaforme di streaming. Il chitarrista agrigentino, con questo suo ultimo lavoro discografico, esplora nuovi territori sonori mettendoci anche la voce: le corde della sua chitarra vengono infatti impreziositi da un tessuto vocale dalla cifra gitana, con un sensuale testo in lingua spagnola.

“Aire Aire”, oltre al debutto di Tom Sinatra come cantante, segna anche la nascita della “Lala music production” di Roberta Lala che ha prodotto il disco.

Agrigentino, Tom Sinatra ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica con i fratelli Franco e Totò Li Causi che furono capaci di trasmettere a quel promettente ragazzo i loro virtuosismi con le corde. Ha poi proseguito gli studi in Conservatorio e si è trasferito a Roma dove, già dai primi anni ‘80, ha preso parte a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche. Tra innumerevoli concerti e produzioni ha lavorato in Rai com Michele Guardì e ha suonato per il recital “Un viaggio d’amore” di Michele Placido. Oggi è uno dei più acclamati chitarristi contemporanei a livello internazionale.

Nel suo curriculum c’è anche una partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone “Gechi e vampiri”: sul palco dell’Ariston accompagnò alla chitarra la cantante Gerardina Trovato.